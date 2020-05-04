 

Киев захотел повысить уровень представительства на минских переговорах

04.05.2020, 22:30, Новости дня

Украина выступила с инициативой повысить уровень представительства делегаций на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Ермак принял участие в онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома», организованной Atlantic Council, передает РИА «Новости».

Он сообщил о необходимости «дать минскому процессу новый импульс». В работе Трехсторонней контактной группы будут участвовать представители кабмина. Так, заместителем главы украинской делегации Леонида Кучмы станет вице-премьер Алексей Резников.

Представители «соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра» войдут в каждую из подгрупп. Кроме того, Киев «добавляет представителей парламента», «несколько руководителей профильных комитетов будут привлечены к этой работе».

Киев выразил надежду, что и РФ усилит свою делегацию, а «переговоры в Трехсторонней контактной группе между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ станут более эффективными».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз указал, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, урегулирование ситуации «украинцы должны сами обсуждать между собой». Он призвал Киев к диалогу с Донбассом.



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