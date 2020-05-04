 

Go Bananas: новый клип группы Little Big бьет рекорды по просмотрам

04.05.2020, 22:30, Разное

Недавно музыканты отечественной группы Little Big записали новый клип, который прямо со старта стремительно ворвался в когорту видеоработ-“рекордсменов”. Как информировали звезды на своей официальной странице “ВКонтакте”, ролик уже успел преодолеть 100-миллионный рубеж просмотров.
По словам знаменитостей, Go Bananas стал уже четвертым клипом, популярность которого достигла такой высокой отметки. Ранее таковыми уже успели стать I`m OK, который просмотрели в сети 112 миллионов посетителей, и Faradenza, преодолевший 226-миллионый “уровень”. Впрочем, до мегауспешного хита группы Skibidi новому ролику пока далеко – указанная “изюминка” достигла рубежа в 403 миллиона просмотров. К слову, как отмечает лидер коллектива Илья Прусикин, Skibidi стал самым просматриваемым русским видеоклипом на просторах YouTube.

Стоит отметить, что данный успех является отнюдь не случайным, ведь в текущем году Little Big должен быть представлять страну на “Евровидении” с песней UNO. Однако пандемия коронавируса, послужившая причиной переноса фестиваля, помешала амбициозным планам музыкантов. В следующем же году звездам придется вновь поучаствовать в отборе, но уже с новым музыкальным материалом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Ученые нашли четкую связь между COVID-19 и тяжелым неврологическим нарушением

19.04 / Замглавы Минздрава Краснодарского края предложила медикам самостоятельно шить бахилы

29.04 / “Сплошное насилие надо мной, моей фигурой и организмом”: откровение дочери Кончаловского

22.04 / Россиянина избили за попытку оплатить проезд надорванной 50-рублевой купюрой

16.05 / Ученые: вылечить самые страшные инфекции помогут не антибиотики

04.05 / В РФ начались продажи со скидками смартфонов серии Honor 9

03.04 / Гитарист Slayer заразился коронавирусом

15.04 / Дома доболеете

31.03 / Камеру Redmi K30 Pro сравнили с Samsung Galaxy S20 Ultra, Xiaomi Mi 10 Pro и iPhone 11 Pro

03.04 / Мнение: Дефолт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска