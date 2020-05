Go Bananas: новый клип группы Little Big бьет рекорды по просмотрам

Недавно музыканты отечественной группы Little Big записали новый клип, который прямо со старта стремительно ворвался в когорту видеоработ-“рекордсменов”. Как информировали звезды на своей официальной странице “ВКонтакте”, ролик уже успел преодолеть 100-миллионный рубеж просмотров.

По словам знаменитостей, Go Bananas стал уже четвертым клипом, популярность которого достигла такой высокой отметки. Ранее таковыми уже успели стать I`m OK, который просмотрели в сети 112 миллионов посетителей, и Faradenza, преодолевший 226-миллионый “уровень”. Впрочем, до мегауспешного хита группы Skibidi новому ролику пока далеко – указанная “изюминка” достигла рубежа в 403 миллиона просмотров. К слову, как отмечает лидер коллектива Илья Прусикин, Skibidi стал самым просматриваемым русским видеоклипом на просторах YouTube.

Стоит отметить, что данный успех является отнюдь не случайным, ведь в текущем году Little Big должен быть представлять страну на “Евровидении” с песней UNO. Однако пандемия коронавируса, послужившая причиной переноса фестиваля, помешала амбициозным планам музыкантов. В следующем же году звездам придется вновь поучаствовать в отборе, но уже с новым музыкальным материалом.