Спикер Рады назвал празднование 9 мая своей личной позицией

04.05.2020, 22:16, Новости дня

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для него День Победы 9 мая всегда был праздником.

При этом он подчеркнул, что речь идет о его «личной позиции» по данному вопросу, передает РИА «Новости».

Разумков пояснил, что у него «дедушки и бабушки были участниками боевых действий».

Он подчеркнул, что продолжается «серьезный разгар коронавируса». Если украинцы не будут соблюдать «карантинные ограничения», из карантина Украина «может не выйти ни 11 мая, ни 22 мая, ни даже в июле и не в августе».

С 2015 года Украина 8 мая отмечает День памяти и примирения, фактически следуя западноевропейскому образцу. Именно в этот день проходят основные государственные мероприятия. При этом жители Украины также продолжают отмечать День Победы 9 мая.

Кроме того, с 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

Напомним, на Украине отказались проводить акцию «Бессмертный полк».

В феврале глава МИД страны Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.