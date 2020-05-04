“У каждой семьи свои внутренние законы”: Дима Билан высказался в поддержку родителей Саши Плющенко

04.05.2020, 22:09, Разное

Дима Билан опубликовал в личном микровблоге пост, отреагировав на публикацию в СМИ об особом воспитании Александра Плющенко. Певец попросил не лезть посторонних в чужую семью, имеющую свои внутренние законы.

Недавно родителей Александра Плющенко, а именно Яну Рудковскую и Евгения Плющенко, в очередной раз обвинили в строгом воспитании наследника. Представители прессы считают, пара слишком требовательна к ребёнку, и тот растёт в особенных условиях, которые на себе не приходится испытывать его сверстникам. Дима Билан решил заступиться за своего продюсера и олимпийского чемпиона, опубликовав пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Певец заявил всем недоброжелателям и тем, кто ставит диагнозы на расстоянии, что пусть будущих чемпионов к успеху начинается с малых лет, и добиться высокого результата смогут лишь те, кто проявит максимум усердия на этом пути. Отец его крестника на собственном опыте знает это, а потому готовит сына ко всему именно тогда, когда это необходимо. У каждой семьи, отметил исполнитель, свои собственные внутренние законы, и это никому не дано право ставить под сомнение.

В качестве примера артист привёл себя. Он признался, в детстве его родители воспитывали в мягкой атмосфере и, может быть, чего-то недодали в плане воспитания. Дима Билан пояснил, если бы ему с малых лет привили привычку быть решительным, сейчас бы он больше проявлял эту черту характера в важных моментах.