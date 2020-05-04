Ученые стали на шаг ближе в обнаружении бессимптомного рака

04.05.2020, 22:06, Новости дня

Во время исследования ученые обнаружили, что с помощью анализа крови у пациента можно выявить некоторые виды рака без симптомов заболевания или соответствующего анамнеза.

По словам специалистов, этот тест является экспериментальным и требует значительных доработок. Его результаты пока не идеальны, но они способны продемонстрировать то, какие преимущества и недостатки ожидаются во время использования тестов, основанных на генах.

Ученые утверждают, что использование этого метода в сочетании со стандартными подходами скрининга удваивает количество обнаруженных онкологических заболеваний. С помощью анализа крови удалось обнаружить шесть случаев рака яичников, когда у пациенток не было никаких симптомов.