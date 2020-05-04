«Если бы Башаров был мужчиной, я бы с ним поговорил»: Супруг Архаровой считает поведение актера недостойным

04.05.2020, 21:53, Разное

Екатерина Архарова была поражена недавним интервью своего экс-мужа Марата Башарова, где он рассказывал об ее «пьянстве» и неадекватном поведении, объясняя этим свое рукоприкладство. Нынешний супруг актрисы Артем Илясов заявил, он «поговорил бы с Башаровым, если бы тот был мужчиной, с которым можно говорить».

Марат Башаров в эфире популярного шоу признался, что бил своих супруг. Кроме того, он обвинил Екатерину Архарову в алкоголизме и неадекватном состоянии. В связи с этим актриса решила высказаться по поводу прошедших событий. Она считает, Марат Башаров начал участвовать в подобных телепередачах по причине окончания денег и отсутствия ролей в кино. Артистка утверждает, она никогда не имела проблем со спиртными напитками, а все рассказанные о ней бывшим мужем истории назвала «бредом». Кроме того, актриса поделилась, что ее адвокаты до этого времени хранят документы, специально собранные для суда. В прошлый раз она ими не воспользовалась, поскольку Башаров участвовал в воспитании их общей дочери, однако предупредила экс-супруга, ее терпению может прийти конец. В эфире передачи «Пусть говорят» актриса предположила «прохождение Башаровым точки невозврата, поскольку он поднимает руку на женщин и всех обманывает».

Екатерина Архарова поделилась, что тема ее прошлых отношений в нынешней семье не обсуждается, также как и нет ни одной фотографии ее бывшего избранника. Актриса счастлива в браке с ресторатором Артемом Илясовым, который остро отреагировал на заявления Башарова и считает его поступок по-мужски непорядочным.