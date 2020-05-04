 

Польский ученый Адам Бриза назвал Белоруссию «вирусной бомбой» из-за коронавируса

04.05.2020, 21:53, Разное

У Белоруссии безответственная политика по отношению к коронавирусу, саму страну можно назвать «вирусной бомбой». Такое заявление сделал польский специалист Адам Бриза.
Эксперт заявил, что жителям Польши необходимо остерегаться «завозных» случаев коронавируса, потому как в граничащей с ней Белоруссии власти все еще не ввели меры карантина. Население государства не носит медицинские защитные маски, продолжает принимать участие в мероприятиях массового характера, идет подготовка к параду, посвященному 9 мая.

Вирусолог сообщил, в Белоруссии больше страдают инфекцией, нежели в Польше, хотя там меньше населения. Специалист не исключил негативного развития сценария в случае открытия границ. Он отметил, правительству Польши нужно проанализировать ситуацию и принимать во внимание фактор опасности в случае отмены нового пакета ограничений.

Александр Лукашенко оценивает обстановку в Белоруссии как нормальную. За сутки число зараженных выросло на 784 человека. В результате заболевания умерли 103 человека, выздоровели больше 3,2 тысячи лиц.

Американские исследователи составили математическую модель, благодаря которой просчитали, что в Белоруссии станет появляться до 4500 новых случаев заражения Covid-19 каждый день. Глава Минздрава страны Владимир Караник заявил, что пик болезни прогнозировался в конце апреля-начале мая, но этого не произошло.



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