Мнение: Фейковый переворот в Катаре

04.05.2020, 21:50, Разное

Ночью приходили активные сообщения о том, что в Катаре якобы идет военный переворот с целью свержения эмира Аль-Тани.

В качестве доказательства приводились достаточно мутные видео и заявления арабской прессы.

На утро выяснилось, что никакого переворота не было, видео привязаны к другим событиям (например, кадры, которые должны были иллюстрировать стрельбу в Дохе, были сняты еще 2 года назад в Эр-Рияде), а официальный Катар опроверг заявления о перевороте, назвав их инсинуациями и полным фейком.

Как представляется, произошедшее является попыткой расшатать ситуацию в Катаре путем проведения информационно-психологической операции направленной на подрыв позиций эмира Аль-Тани, возможно, в связи с какими-то внутренними брожениями в правящей семье. Важно понимать, что конфликтующий с Саудовской Аравией Катар, сейчас тесно связан с Турцией, которой катарцы разрешили открыть у себя на территории военную базу. Турция в свою очередь не только помогла с прорывом торгово-экономической блокады Катара, но обеспечила военно-дипломатическую поддержку Катару, помешав Эр-Рияду организовать интервенцию в Катар после того, как Катар и Саудовская Аравия побили горшки, объявив друг друга главными спонсорами международного терроризма (в обеих случаях это правда – обе страны активно поддерживали международный терроризм).

Ситуация с 2016-го года зашла в тупик, а Эр-Рияд пытался досаждать Катару "чудо-проектами" вроде "перекопать перешеек и отделить Катар от Аравийского полуострова" или же построить на границе с Катаром свалку ядерных отходов. В общем, желание сменить режим имелось, а возможностей не имелось. США заняли двусмысленную позицию, продолжая продавать оружие и тем и другим, а саму территорию Катара продолжили использовать как для размещения своих военных, так и для переговоров с Талибаном. Более того, во время кризиса после убийства Сулеймани, именно Катар выступал посредником между Вашингтоном и Тегераном, послужив одним из каналов, по которым Иран сообщил США, что будет бомбить американские базы в Ираке, указав, какие именно объекты будут атакованы (другим каналом доведения информация выступило правительство Ирака).



Открытие посольства ОАЭ в Дамаске.

В 2019-м году ситуация усугубилась. Саудовская Аравия, а также ОАЭ фактически отказались от курса на свержение Асада в Сирии и теперь рассматривают там как главную угрозу своим интересам не Асада, а Эрдогана. Еще в 2018-м году в Каире проходили консультации спецслужб монархий персидского залива с Израилем и Египтом, где рассматривался вопрос признания Асада в случае выдавливания Эрдогана из Сирии и ограничения влияния Ирана. ОАЭ даже забежали немного вперед, начав восстанавливать дипломатические отношения с Дамаском и активно лоббируя возвращение Сирии в ЛАГ.



Турок и катарец, братья навек.

В этом раскладе, дружественный Турции Катар, неизбежно будет рассматриваться как враждебное интересам саудитов и эмиратчиков государство. Кроме того, по мере развития войны в Ливии, можно было в очередной раз увидеть, как стороны оказались по разную сторону баррикад. ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживают Хафтара (наряду с Россией и Францией), а Турция и Катар поддерживают ПНС Ливии. Соответственно, сама логика конфликта арабских монархий с Турцией на Ближнем Востоке и Северной Африке, будет подталкивать их к усилению давления, на "маленький, но гордый" Катар. Но так как прямая военная интервенция сейчас невозможно, то на фоне экономической блокады и идущей против Катара информационной войны, вполне могут происходить фейковые перевороты, где вбрасывается идея о свержении эмира Аль-Тани, который имеет хорошие отношения с Эрдоганом и нормальные отношения с иранскими аятоллами. На территории Катара воообще не протолкнуться – там есть американская военная база, турецкая военная база, представительство Корпуса Стражей Исламской Ревоюции, представительство Хезбаллы, плюс к этому чудесному бакету там светятся представители ХАМАС, а также открыт постоянный офис Талибана, с которым США ведут переговоры. Все это свидетельствует о том, что Катар пытается проводить субъектную внешнюю политику лавируя между крупными игроками и блоками, используя как свои нефтяные, финансовые и медийные ресурсы, так как и позиционируя себя как своеобразного регионального модератора, который контактирует даже с враждебными друг другу силами.



Делегация Талибана на переговорах с США в Дохе.

Естественно, для Эр-Рияда, удобнее было бы иметь соседом небольшую зависимую от саудитов монархию, а не маленький, но чрезмерно амбициозный режим, который зачастую прямо действует против интересов Саудовской Аравии и ее союзников.

Поэтому тема свержения Аль-Тани будет долгоиграющей и помимо рутинной информационной проработки Катара, мы можем увидеть как фейковые, так и вполне реальные военные перевороты, главная задача которых, вернуть Доху на орбиту в Эр-Рияду.