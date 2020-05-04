N-TV – немецкий проект «иммунных паспортов» вызывает скепсис не только у оппозиции

04.05.2020, 21:40, Новости дня

В правительстве Германии обсуждается возможность введения «иммунных паспортов» для переболевших коронавирусом, что позволило бы таким людям получить больше свобод в условиях нынешних ограничений. Однако этот проект вызывает всё больше скепсиса не только со стороны оппозиции, но и среди представителей правящей коалиции, отмечает немецкий телеканал N-TV.



Reuters

Правительство Германии обдумывает ввод «иммунных паспортов» для людей, которые уже переболели коронавирусом, отмечается на сайте немецкого телеканала N-TV. Для них могут быть введены определённые послабления в том, что касается связанных с пандемией ограничений. Однако этот проект вызывает всё больше скепсиса даже внутри правящей коалиции.

Глава СДПГ Саския Эскен, как и представители оппозиции, скептически высказалась о намерении немецкого правительства ввести «иммунные паспорта». Это хорошее дело, если рассматривать его как исследовательский проект. «Однако с законом по этому поводу Йенс Шпан снова пытается сделать второй шаг до первого и тем самым вредит срочно необходимому доверию при обращении с данными по здравоохранению», — написала Эскен у себя в Twitter.

В случае с COVID-19 ещё не установлено, существует ли против него продолжительный иммунитет, и появления вакцины пока также не предвидится. «Кроме того, существуют сбивающие с толку идеи по поводу того, что такого рода иммунный статус может оказаться решающим в вопросах доступа и участия», — продолжила представительница немецких социал-демократов.

Как отмечает телеканал, рассмотрением этого вопроса правительство Германии занималось ещё в среду. На случай, если появятся подтверждённые данные по иммунитету после перенесения коронавирусной инфекции, должна появиться возможность получения соответствующего свидетельства. Это должно быть похоже на прививочный паспорт.

Однако сначала министр здравоохранения Германии Йенс Шпан попросил Совет по этике дать оценку подобному решению. По его словам, разобраться в этом вопросе было бы весьма интересно. «У нас уже сейчас есть очень хорошие тесты на антитела, которые могут нам сказать, если кто-то уже перенёс эту коронавирусную инфекцию», — подчеркнул Шпан. Учёные полагают, что в этом случае высока вероятность приобретения иммунитета, отметил он.

Зелёные и свободные демократы Германии призвали Шпана не вводить иммунные паспорта. Лидер зелёных Роберт Хабек при этом говорил о «контрпродуктивных планах». «Они создают косвенный стимул заразиться, чтобы в условиях карантина снова получить больше свобод, чем есть у других», — подчеркнул Хабек в интервью немецким СМИ.

Подобные решения возводят любую стратегию по усмирению пандемии до абсурда, считает политик. Кроме того, он видит в этом потенциал для разногласий: фирмы могут нанимать только тех, кто уже перенёс коронавирусную инфекцию. Принцип corona-free также может стать социальным критерием.

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии Линда Тойтеберг тоже видит в этом «больше вреда, чем пользы». По её мнению, в сфере здравоохранения достаточно систематического проведения тестов среди занятых: «В конце концов, кто чем болел, должно оставаться вопросом, который касается только врача и пациента».