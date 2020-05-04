 

Минобороны заявило о 3,2 тыс. случаях заражения коронавирусом в армии и военных учебных заведениях

04.05.2020, 21:30, Новости дня

Количество выявленных случаев коронавируса в армии и военных учебных заведениях РФ превысило 3 тыс. 180 человек, говорится бюллетене Минобороны России.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 4 мая с. г. установлено 1384 военнослужащих с положительными результатами», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 тыс. 247 случаев заражения, еще 349 случаев – среди гражданского персонала.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса. Всего в РФ COVID-19 диагностировали у 145 тыс. 286 человек, из них 1 тыс. 356 погибли, более 18 тыс. вылечились. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Нефтяные компании Латинской Америки на грани выживания

23.04 / Путин поручил утвердить до 1 мая льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых

03.04 / Выплаты материальной помощи в США начнутся в середине апреля

30.04 / Путин поддержал идею уравнять меры поддержки ОНК и малого бизнеса

16.04 / Китайские власти заявили, что у ученых и ВОЗ нет доказательств о лабораторном происхождении “уханьского” коронавируса

28.04 / Nord Stream 2 AG не получал уведомлений о судебных разбирательствах

31.03 / Brenthon презентовала новый логотип для Kia

26.03 / Делягин рассказал о приемах оппозиции по распространению фейков о вирусе

26.03 / Дипломантами олимпиады «Я – профессионал» стали 3,7 тыс. студентов

24.04 / Le Monde – Китай побеждает вирус, но проигрывает в «дипломатии масок»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска