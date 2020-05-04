 

Минобороны заявило о 3,2 тыс. случаях заражения коронавирусом в армии и военных учебных заведениях

04.05.2020, 21:30, Новости дня

Количество выявленных случаев коронавируса в армии и военных учебных заведениях РФ превысило 3 тыс. 180 человек, говорится бюллетене Минобороны России.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 4 мая с. г. установлено 1384 военнослужащих с положительными результатами», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там добавили, что также коронавирус выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1 тыс. 247 случаев заражения, еще 349 случаев – среди гражданского персонала.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса. Всего в РФ COVID-19 диагностировали у 145 тыс. 286 человек, из них 1 тыс. 356 погибли, более 18 тыс. вылечились. 



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