Турция ослабит ограничения из-за коронавируса

04.05.2020, 21:30, Новости дня

Президент Турции Тайип Эрдоган впервые объявил об ослаблении ограничительных мер, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.

«Мы находимся на важном этапе в борьбе с коронавирусом. Увеличивается в разы число излечившихся. Благодаря нашим мерам, самоизоляции и комендантскому часу удалось затормозить распространение вируса. Мы подготовили план по поэтапному возвращению к нормальности жизни», – сказал Эрдоган в телеобращении к нации.

Однако, по его словам, жизнь не будет такой же, какой была до пандемии. «Какое-то время будут сохраняться ограничительные меры: в местах скопления людей по-прежнему необходимо использование масок», – добавил он, передает РИА «Новости».

«С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В воскресенье (10 мая) на прогулку смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет в период с 11.00 до 15.00. Дети в возрасте до 14 лет смогут выйти на улицу 13 мая с 11.00 до 15.00», – сообщил турецкий лидер, передает ТАСС.

Кроме того, власти Турции приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума.

Как сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, число случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1670 – это минимальное значение за месяц, общее число заразившихся превысило 126 тысяч.

Тем временем за минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса. Всего в РФ COVID-19 диагностировали у 145 тыс. 286 человек, из них 1 тыс. 356 погибли, более 18 тыс. вылечились.