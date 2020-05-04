OPPO A92 с ёмким аккумулятором и стереодинамиками оценен в 280 долларов

04.05.2020, 21:30, Разное

Разработчики из OPPO провели презентацию бюджетной версии девайса A92s за 280 долларов. Новинка обладает схожим дизайном и более скромными характеристиками: к примеру, частота обновления дисплея меньше 120 Гц, поддержка 5G отсутствует, а вот ёмкость батареи выросла.

OPPO A92 имеет 6,5-дюймовый LCD-экран и небольшое отверстие для фронтальной камеры. Основная квадрокамера имеет широкоугольный, ультраширокоугольный модули, а также датчик для макроснимков и определения глубины резкости. Аппаратной основой смартфона является процессор Snapdragon 665, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128 Гб соответственно. С помощью карт памяти последний показатель увеличивается до 256 Гб.

OPPO A92 получит более ёмкий аккумулятор на 5 тысяч мАч, поддерживающий быструю зарядку. На сегодняшний день устройство доступно сразу в трёх расцветках за 280 долларов.