Мнение: Дисбалансы

04.05.2020, 21:20, Разное

Ситуация на нефтяном рынке несколько улучшилась по сравнению с катастрофой после "хлопка дверью" России в Вене. Но не настолько, что проблемы исчезли. Предложение уже сократилось до 92,8 млн баррелей в сутки в мае против 98,7 млн в апреле, при этом спрос слегка вырос – с 72 до 79 млн баррелей в сутки. В июне соотношение может достичь 91 против 85 млн баррелей в сутки.

Казалось бы – уже неплохо, но на этом хорошие новости заканчиваются. Снижение добычи далее потребует новых соглашений, рост спроса тоже замедляется, и после июня будет выглядеть весьма символически – экономики развитых стран уже подорваны, и их восстановление будет упираться в планку от 90 до 85% от начала катастрофы.

Дисбаланс спроса и предложения означает, что переполненные хранилища будут оставаться так же заполненными практически под 95% в мировом измерении и продолжат более медленно, но все-таки наполняться и дальше. Без сокращения добычи продолжить позитивный тренд невозможно, а сокращение и без того носит характер отложенного банкротства – во всяком случае, ряд государств близки к этому состоянию при текущих ценах и вынужденном сокращении добычи и экспорта.

В июне ОПЕК снова должен собраться и попытаться решить вопрос дальнейшего сокращения, но велик шанс, что сделать это не удастся. Либо соглашение будет заключено только на бумаге, по факту же выполняться не будет. Вплотную подходит время чисто политических решений. Их на самом деле два – либо введение санкций за какую-то провинность, либо внутренний крах в одной из крупных добывающих стран. Россия и в том, и другом сценарии выглядит вполне вероятным их участником.

Ситуацию может усугубить до полной неопределенности постепенно разворачивающаяся борьба Запада с Китаем, где Запад пытается возложить ответственность за эпидемию на Китай и, соответственно, истребовать с него компенсацию. Понятно, что сделать это будет крайне непросто, но хрупкое равновесие будет подорвано – в условиях возможных санкций или даже конфликта китайская экономика, понятно, будет работать крайне неритмично. А уж в случае конфликта Запад сделает все возможное, чтобы максимально прервать любые поставки в Китай. И в том, и другом случае рынок нефти будет еще раз дестабилизирован, причем никакие меры по сокращению добычи уже не помогут – слишком много нужно будет в таком случае сокращать.

Нефть перестала быть стратегическим товаром, как бы это ни выглядело странно. Ее цена – фактически ноль. Рынок окончательно превратился в рынок покупателя, и продавец на нем право голоса потерял. Ситуация уникальная, к которой вряд ли кто готов. Но теперь это данность, с которой придется жить. Хотя, конечно, тем, кто переживет этот период. А переживут точно не все.