В Великобритании за сутки от коронавируса скончалось менее 300 человек

04.05.2020, 21:18, Новости дня

За прошедшие сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 288 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Соединенного Королевства, опубликованные 4 мая в Twitter.

Общее количество умерших пациентов с начала эпидемии достигло 28 734. По этому показателю Соединенное Королевство занимает третье место в мире после США (68 046) и Италии (29 079).

Число заразивших коронавирусом в Великобритании достигло 190 584 (у 3985 из них COVID-19 диагностирован за прошедшие сутки).

As of 9am 4 May, there have been 1,291,591 tests, with 85,186 tests on 3 May.

945,299 people have been tested of which 190,584 tested positive.

As of 5pm on 3 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 28,734 have sadly died. pic.twitter.com/5KhmQy9k9W

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 4, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,55 млн человек, умерло 249 тыс., выздоровело около 1,13 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.