Новинский заявил, что вылечился от коронавируса

04.05.2020, 21:18, Новости дня

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский 4 мая на своей странице в Facebook заявил, что вылечился от коронавируса.

“Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. После проведенного обследования вывод врачей однозначен: я абсолютно здоров. Спасибо всем, кто в эти дни поддерживал меня – молитвами и добрым словом. Слава Богу за все! Желаю скорейшего выздоровления всем, кто также заболел и сегодня борется с коронавирусом”, – написал нардеп.

Сегодня получил отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19. После проведённого обследования вывод врачей однозначен:… Posted by Вадим Новинский on Esmaspäev, 4. mai 2020

15 апреля Новинский заявил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. При этом нардеп отметил, что не ощущает никаких симптомов заболевания.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,5 млн человек, более 247,9 тыс. из них скончались, а 1,13 млн вылечились.

Всего в Украине коронавирус подтвержден у 12 331 человека, 303 из них скончались, а 1619 вылечились.