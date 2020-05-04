 

ООН объявила сбор средств на вакцину от коронавируса. За первый день страны пообещали предоставить €7,4 млрд

04.05.2020, 21:18, Новости дня

В понедельник, 4 мая, стартовала глобальная инициатива по сбору средств для ускорения разработки и производства вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе видеоконференции объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, сбор средств инициировала Всемирная организация здравоохранения.

“Я очень рад запустить ACT Accelerator – знаменательное глобальное сотрудничество для ускорения разработки, производства и справедливого доступа к новым средствам диагностики, терапии и вакцинам от COVID-19. Эти новые инструменты могут помочь нам полностью контролировать пандемию и должны рассматриваться как глобальные общественные блага, доступные для всех. Это единственный путь к миру, свободному от COVID-19”, – подчеркнул Гутерриш.

В ходе конференции в понедельник организаторы планировали собрать €7,5 млрд. 

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен, в течение трех часов участники конференции пообещали предоставить €7,4 млрд. Среди крупнейших доноров – Еврокомиссия (€1 млрд), Япония (€800 млн), Германия (€525 млн), Франция (€500 млн) и Швейцария (€378 млн).

Американский телеканал ABC News отмечает, что США участие в конференции не принимали, как и Россия, которая входит в десятку самых пострадавших от коронавируса стран. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,55 млн человек, умерло 249 тыс., выздоровело около 1,13 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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