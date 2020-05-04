Тренер «Ахмата» удалил Instagram после публикации видео с критикой россиян

04.05.2020, 21:16, Новости дня

Главный тренер грозненского футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов удалил свой аккаунт в социальной сети Instagram после публикации видеообращения, в котором назвал россиян, просящих помощи у государства на фоне эпидемии коронавируса, дармоедами.

Изначально тренер «Ахмата» удалил пост о «дармоедах», однако затем удалил и сам аккаунт в Instagram.

Напомним, Шалимов в Instagram назвал людей, которые требуют от государства финансовой поддержки, «дармоедами». Он заявил, что те, кто «ноет», живут «лучше бомжей».

Пользователи соцсетей возмутились высказыванием Шалимова. Так, один из пользователей в ответ призвал главу Чечни Рамзана Кадырова уволить Шалимова и «сделать его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег».