Что мы знаем о новом коронавирусе на данный момент

04.05.2020, 21:15, Разное

К настоящему времени новый коронавирус, согласно официальным данным, заразил почти 600 человек и убил 17. Из китайского города Ухань он распространился в несколько стран на двух континентах. Разбираемся, что сегодня известно о новой инфекции, как ее узнать и предупредить.

Что это за вирус?

Новый вирус относится к семейству коронавирусов, он получил название 2019-nCoV. Его «родственники» вызывают обычные ОРВИ и более серьезные заболевания – тяжелый острый респираторный синдром («атипичную пневмонию») и ближневосточный респираторный синдром. Источник нового вируса – животные и, возможно, морская пища. Национальная комиссия по здравоохранению Китая подтвердила возможность передачи вируса от человека человеку. Сейчас считается, что этот путь не основной.

Симптомы новой коронавирусной пневмонии

Инкубационный период новой коронавирусной пневмонии – от 3 до 14 дней, указывает Роспотребнадзор. Центры по контролю и профилактике заболеваемости США (CDC) перечисляет следующие симптомы болезни, которыми должны руководствоваться врачи при установлении предварительного диагноза:

Лихорадка (высокая температура) или симптомы со стороны нижних дыхательных путей (например, кашель и затрудненное дыхание) после посещения города Ухань в Китае в течение 14 дней до появления симптомов или близкий контакт с человеком, который находится под медицинским наблюдением в связи с возможным заражением вирусом 2019-nCoV.

Лихорадка (высокая температура) и симптомы со стороны нижних дыхательных путей после близкого контакта с человеком, у которого вирусологически подтверждена новая коронавирусная пневмония.

Близкий контакт CDCопределяет как нахождение на расстоянии в 180 сантиметров или в одной комнате с заболевшим или «непосредственный контакт с инфекционными выделениями».

Согласно ВОЗ, легкое течение болезни может сопровождаться слабостью, болью в горле, заложенностью носа, головной болью, болью в мышцах.

Лечение новой коронавирусной пневмонии

Специфического лечения новой коронавирусной инфекции нет, вакцина к настоящему времени не разработана. Обычно болезнь проходит самостоятельно. Рекомендуется симптоматическая терапия под наблюдением врача, она сходна с лечением обычных ОРВИ.

Согласно американским рекомендациям, при легких случаях болезни возможна организация лечения на дому.

Как защитить себя от новой коронавирусной пневмонии

CDC рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности при путешествиях:

Избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы пневмонии или ОРВИ (кашель, насморк).

Не трогать глаза, нос и слизистую полости рта немытыми руками.

Часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

При возможности использовать антисептики для рук.

Не контактировать с животными и не посещать рынки, где их продают.

Роспотребнадзор опубликовал меры предосторожности при поездках:

При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию.

По возможности избегать общественного транспорта, мест скопления большого количества людей в период эпидемии.

Использовать средства защиты органов дыхания (маски).

Мыть руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищиили использовать антисептические средства, влажные салфетки с противомикробным действием.

Подвергать обязательной термической обработке продукты питания.

Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты.

Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду.

Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в медицинские организации, не допускать самолечения.

При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Как развивались события

Китайские власти сообщили Всемирной организации здравоохранения о первых случаях неизвестной вирусной пневмонии 31 декабря 2019 года. Имевшаяся в первые дни информация позволяла связать болезнь только с посещением определенного рынка в городе Ухань и передачей инфекции человеку от животных. Предполагалось, что заболевание распространяется медленно.

9 января китайские ученые сообщили, что новую болезнь вызывает ранее неизвестный тип коронавируса.

13 января новая болезнь была впервые обнаружена за пределами Китая, в Таиланде. Заболевшей была женщина, которая приехала из Уханя.

15 января Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что возможность передачи вируса от человека к человеку нельзя исключить.

16 января был зарегистрирован первый случай смерти в результате новой коронавирусной пневмонии.

20 января ученые подтвердили возможность передачи вируса 2019-nCoV от человека к человеку.

По состоянию на 22 января был подтвержден 571 случай болезни, в том числе 4 в Таиланде и по одному в Японии, Южнной Корее, Тайване и США. Зафиксировано 17 смертей.

Предполагается, что количество заболевших выше. С инфицированными контактировало много людей, но заболевшие с легкими симптомами могли не обращаться за помощью. ВОЗ и специалисты из Имперского колледжа Лондона предполагают, что сейчас может быть около 4000 заболевших.

Противодействие инфекции в мире

Во всем мире проводятся мероприятия для предупреждения распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Власти Китая перекрыли транспортное сообщение с городом Ухань. Они призвали жителей страны не посещать Ухань без особой необходимости, а жителей города – не покидать его. В стране проводятся мониторинг болезни и дезинфекционные мероприятия.

В аэропортах многих стран введен скрининг пассажиров, которые прилетают из Китая. В российских аэропортах такие пассажиры проходят дистанционную термометрию.

ВОЗ разослала во все страны рекомендации по выявлению и профилактике новой коронавирусной пневмонии. Сегодня эксперты агентства отложили рассмотрение вопроса, следует ли объявить чрезвычайную ситуацию в связи с новой инфекцией в связи с недостатком информации.