 

Когда нет права на ошибку: на “России 1” – продолжение шпионского сериала “Черное море”

04.05.2020, 21:10, Новости дня

На телеканале "Россия 1" — продолжение остросюжетного сериала "Черное море". До победы в Великой Отечественной еще целый год. Немецкие подводники готовят против нашего флота масштабную диверсию. Советские контрразведчики должны их найти и обезвредить. На фоне закрученного шпионского детектива внезапно развивается романтическая история.

1944 год — на Черноморский флот устроили охоту. Немецкие диверсанты-подводники атаковали корабли магнитными минами. Советские контрразведчики начали поиски врага.

Распутать заговор и найти секретную штаб-квартиру — контрразведчик, капитан Сабуров готов на все, чтобы выполнить спецзадание. Рискуя жизнью, он выходит на след диверсанта Панина. Агента удается перевербовать, где находится школа диверсантов теперь известно, но не все так просто. Совершить с воздуха удар невозможно — штаб-квартиру умело спрятали под землей. Уничтожить школу диверсантов решают изнутри. За линию фронта отправляют завербованного агента. Напряжение на пределе, а время на исходе. Права на ошибку нет.

Придется разработать стратегию и личного счастья. На линии огня внезапно вспыхивают чувства. Нетипичная лирическая героиня — сильная, смелая, чуткая. Чувственный дуэт — Екатерины Вилковой и Павла Трубинера.

Продолжение шпионского сериала "Черное море" сегодня вечером, 4 мая, на телеканале "Россия 1".



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