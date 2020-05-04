 

“Пари Сен-Жермен” собирается приобрести защитника “Барселоны” Умтити

04.05.2020, 21:10, Новости дня

Чемпион Франции “Пари Сен-Жермен” намерен приобрести в летнее трансферное окно защитника “Барселоны” Самюэля Умтити. Парижане видят в 26-летнем французе замену Тиаго Силве.

Контракт Тиаго Силвы с “ПСЖ” истекает 30 июня. 35-летний бразилец не получил нового предложения, и, скорее всего, покинет клуб. Чемпион Франции занят поисками цетрального защитника.

Как сообщает “Спорт-Экспресс”, парижане хотели приобрести Самуэля Умтити. Однако контракт Самуэля рассчитан до 2024 года, и отступные чемпиона мира составляют 300 миллионов евро. Сам футболист тоже надеется заиграть в “Барселоне” при Кике Сетьене.



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