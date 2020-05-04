Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров показал, чем закончилась прогулка их старшей дочери с собакой

04.05.2020, 21:09, Разное

Курбан Омаров опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, которым порадовал фолловеров. Муж Ксении Бородиной поделился трогательным фото, продемонстрировав результат прогулки старшей дочери с собакой.

Семья Ксении Бородиной, как и многие другие в России, в настоящий момент живёт в режиме самоизоляции. У пары трое детей, а потому им всегда есть чем заняться, играя в настольные игры и развлекаясь иными забавами. Долгое время они старались не покидать своего загородного дома, но уединение, хоть и в просторном, но всё же замкнутом пространстве, утомило обитателей жилища, а потому они начали выбираться в лес на прогулки. Чем закончилась одна из них, Курбан Омаров продемонстрировал в личном микроблоге. Он выбрался в компании старшей дочери и пса Берта на природу, и питомец сильно испачкался, забравшись в камыши. Бизнесмен пошутил, что теперь животное придётся сдавать в химчистку, поскольку все салоны красоты закрыты на карантин.

Подписчики звезды остались в восторге от фотографии. Многие поспешили сделать комплимент 10-летней Марусе, подчеркнув её красоту. Других же повеселил четвероногий друг звёздного семейства, который действительно приобрёл устрашающий вид после прогулки на природе.