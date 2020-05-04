Из-за коронавируса в России полностью закрыли город

04.05.2020, 21:09, Разное

Угроза коронавируса в российском городе заставила власти полностью закрыть его на въезд и выезд. Речь идет о населенном пункте Хасавюрт в Дагестане.

Строгие ограничения, одобренные оперативным штабом по борьбе с распространением COVID-19, введены накануне вечером. В связи с угрозой коронавирусной инфекции город закрыт на выезд и въезд, а также запрещено передвижение внутри населенного пункта. Ограничения не распространяются лишь на спецтранспорт, имеющий отношение к экстренным службам, уточнили представители администрации Хасавюрт.

Горожан просят с пониманием отнестись к предпринятым мерам, введенным для предотвращения распространения COVID-19. Людей призвали не нарушать самоизоляцию, поскольку в противном случае будут составляться админпротоколы, передает “Рамблер”.