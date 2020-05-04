Мнение: Бездомный Илон Маск, банкротство сланцевиков и левый совет по правам человека

04.05.2020, 21:05, Разное

1. Помните, как Илон Маск одним «шуточным» твитом резко поднял цену акций своей «Теслы»? Тогда Комиссия по биржам и ценным бумагам (SEC) вошла в положение самого креативного инженера страны и наказала его предельно мягко: назначила небольшой штраф и попросила писать в твиттере только по согласованию с советом директоров. Похоже, Илон Маск справедливо расценил отсутствие адекватного наказания как слабость американских властей. Сейчас он выкинул новый фортель – обвалил акции своей компании. Полагаю, кто-то неплохо на этом заработал:

https://lenta.ru/news/2020/05/01/elonhomeless/

Американский бизнесмен, глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что продает все свое имущество. Об этом он написал у себя в Twitter.

«У меня не будет дома», — сообщил Маск.

Он добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого. Вслед за этим заявлением акции Tesla упали на 7,1 процента, до 711,5 доллара США.

Кроме того, Маск заявил, что не будет продавать старый дом Джина Уайлдера (Джером Силберман, исполнитель главной роли в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», скончался в 2016 году, — прим. Ленты.ру), иначе он «потеряет свою душу».

Ранее Маск и американская Комиссия по ценным бумагам и биржам подписали соглашение, согласно которому Маск не вправе писать в Twitter о компании без согласования с юристами Tesla. При этом он заплатил штраф в 20 миллионов долларов и покинул пост председателя совета директоров Tesla на три года. Маск пошел на это ради того, чтобы избежать обвинений в мошенничестве и судебных исков из-за его твита о намерении сделать компанию Tesla непубличной. Он ничего не предпринял для реализации этого намерения.

2. Ещё о крахе «сланцевой революции». Одна из крупнейших сланцевых компаний США, Chesapeake Energy, собирается подавать на банкротство, её акции с начала года обвалились в несколько раз:

https://1prime.ru/Financial_market/20200430/831373425.html

Акции одного из пионеров сланцевой отрасли США Chesapeake Energy дешевели на Нью-Йоркской бирже более чем на 40% на фоне сообщений СМИ о готовности компании запустить процесс банкротства, свидетельствуют данные биржи. <…>

Ранее в четверг агентство Рейтер сообщило, что Chesapeake Energy готовится запустить процесс банкротства из-за падения цен на нефть и газ, и ведет переговоры о стабилизационном кредите, который поможет ей вести свою деятельность, пока идут разбирательства по вопросу банкротства. По предварительным оценкам, Chesapeake потребуется около 1 миллиарда долларов, хотя пока размер кредита остается под вопросом.

Ранее СМИ сообщали, что Chesapeake Energy готовится к реструктуризации задолженности на фоне падения цен на нефть и газ. По состоянию на конец 2019 года непогашенная задолженность Chesapeake Energy составляла 8,9 миллиарда долларов. С начала текущего года акции компании на бирже Нью-Йорка упали в цене более чем в четыре раза.

3. Совет по правам человека левеет прямо на глазах. Теперь там требуют от государства отставить в сторону глупый либерализм и начать раздавать деньги широким народным массам:

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил правительству распространить ежемесячную выплату в размере МРОТ на всех безработных граждан. <…>

Такую выплату предлагается распространить на всех фактически являющихся безработными граждан на момент обращения в органы службы занятости, а также предусмотреть меры поддержки для работающих пенсионеров, являющихся ИП и прекративших деятельность в связи с пандемией.

То есть, если я правильно понял, предлагается выплачивать максимальное пособие всем, независимо от того, где граждане работали раньше и работали ли они вообще.

https://lenta.ru/news/2020/05/01/ideal/

Если государство пойдёт на такой шаг, мы можем вскоре увидеть всплеск официальной безработицы. Зарегистрироваться на бирже труда, чтобы получать 12000 рублей в месяц – отличная идея, например, для тех, кто уже работает где-то без оформления.

Отдельные плюсы для государства в этом есть: улучшится учёт безработных, а кто-то из принципиально не работавших ранее граждан может всё же воспользоваться шансом устроиться на вакансии, предложенные биржей труда.