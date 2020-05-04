 

AMD вскоре может выпустить 8-ядерный Ryzen 7 4700G

04.05.2020, 20:53, Разное

Компания AMD планирует выпустить очередной мощный 8-ядерный процессор, который недавно инсайдеры заметили в бенчмарке. Речь идёт о модели Ryzen 7 4700G.
Благодаря появлению чипсета в бенчмарке, стали известны некоторые его характеристики: 8 ядер, 16 потоков, а тактовая частота – 3,6 ГГц. Таким образом, Ryzen 7 4700G очень напоминает AMD Ryzen 7 3700X, однако буква G в названии может указывать на появление встроенного графического ядра Radeon Vega – оно, к примеру, присутствует в AMD Ryzen 5 3400G, напоминают эксперты.

Поскольку линейка Ryzen 7 не имеет моделей со встроенным GPU, 3700X является единственным мощным решением среди представителей Ryzen 3000 ввиду наличия интегрированной графики.



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