AMD вскоре может выпустить 8-ядерный Ryzen 7 4700G

04.05.2020, 20:53, Разное

Компания AMD планирует выпустить очередной мощный 8-ядерный процессор, который недавно инсайдеры заметили в бенчмарке. Речь идёт о модели Ryzen 7 4700G.

Благодаря появлению чипсета в бенчмарке, стали известны некоторые его характеристики: 8 ядер, 16 потоков, а тактовая частота – 3,6 ГГц. Таким образом, Ryzen 7 4700G очень напоминает AMD Ryzen 7 3700X, однако буква G в названии может указывать на появление встроенного графического ядра Radeon Vega – оно, к примеру, присутствует в AMD Ryzen 5 3400G, напоминают эксперты.

Поскольку линейка Ryzen 7 не имеет моделей со встроенным GPU, 3700X является единственным мощным решением среди представителей Ryzen 3000 ввиду наличия интегрированной графики.