Внештатный эксперт Минздрава Елена Малинникова объяснила низкую смертность от коронавируса в России

04.05.2020, 20:53, Разное

Внештатный эксперт Минздрава Елена Малинникова объяснила, с чем связана низкая смертность граждан от коронавируса в России. По мнению инфекциониста, все дело в своевременном лечении.

По словам Малинниковой, чаще всего россияне обращаются за медпомощью на ранних стадиях развития COVID-19. В итоге это позволяет обеспечить им необходимую терапию, что способствует выздоровлению. Такая ситуация демонстрирует готовность отечественных врачей предоставлять качественную помощь, а поздних обращений с коронавирусом в РФ сейчас относительно мало. Представитель Минздрава напомнила, что еще в апреле летальность при COVID-19 в стране достигала 2,5 случая на 1 млн граждан, но спустя 10 дней подскочила до 5,5 на такое же количество. Хотя показатель растет, но далеко не в таких масштабах, как в ряде европейских стран.

В РФ официально подтверждены 145,2 тысячи случаев коронавируса, на что указывают в оперативном штабе. Вылечиться от заболевания успели свыше 18 тысяч, скончались — 1,3 тысячи пациентов. С момента начала пандемии проведено не менее 4,3 млн тестов.