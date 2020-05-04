Мнение: У россиян хороший иммунитет?

04.05.2020, 20:49, Разное

За минувшие сутки в России зафиксировано 10 581 заразившихся коронавирусом. Всего в стране заразилось уже более 145 тысяч человек. Самый большой прирост заразившихся за сутки дала Москва – 5795 человек.

Но график роста количества зараженных коронавирусом в России выглядит вполне оптимистично.

Я не оговорился. Именно оптимистично. И вот почему. Общее число летальных случаев составляет на сегодняшний день 1356 человек. Это – менее 1% от общего числа всех 145 тысяч заразившихся. И это намного меньше смертности от коронавируса в других странах.

Вот цифры смертности в порцентах от общего числа заразившихся:



Только не совсем понятно, почему в России статистика смертности от коронавируса такая низкая? Это потому что у россиян куда более сильный иммунитет против коронавируса, нежели в других странах? Или в других странах смертность от коронавируса считают как-то иначе, чем в России?

График отсюда. Смертность от коронавируса в разных странах – отсюда.