 

Мнение: У россиян хороший иммунитет?

04.05.2020, 20:49, Разное

За минувшие сутки в России зафиксировано  10 581 заразившихся коронавирусом. Всего в стране заразилось уже более 145 тысяч человек. Самый большой прирост заразившихся за сутки дала Москва – 5795 человек.

Но график роста количества зараженных коронавирусом в России выглядит вполне оптимистично.

Я не оговорился. Именно оптимистично. И вот почему. Общее число летальных случаев составляет на сегодняшний день   1356 человек. Это – менее 1% от общего числа всех 145 тысяч заразившихся. И это намного меньше смертности от коронавируса в других странах.

Вот цифры смертности в порцентах от общего числа заразившихся:


Только не совсем понятно, почему в России статистика смертности от коронавируса такая низкая? Это потому что у россиян куда более сильный иммунитет против коронавируса, нежели в других странах? Или в других странах смертность от коронавируса считают как-то иначе, чем в России?

График отсюда. Смертность от коронавируса в разных странах – отсюда.

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / “Сейчас намного лучше”: Фотоснимок молодой Валерии произвел фурор в Сети

19.04 / Apple раскрыла принцип устройства лицевого щитка собственного производства для защиты от коронавируса

12.04 / Джулиан Ассанж дважды стал отцом, не покидая посольства Эквадора в Лондоне

24.04 / Дарья Мельникова не советует спешить с ранним материнством

05.04 / Катя Гордон прокомментировала развод Оксаны Самойловой и Джигана

25.04 / Составлен рейтинг наиболее безопасных седанов 2020 года

23.04 / Сериал “Мир Дикого Запада” получит продолжение

02.05 / Диетолог объяснила, зачем замачивать крупы перед приготовлением

03.05 / Михалков назвал цензурой отказ ВГТРК выпускать его передачу о Билле Гейтсе и чипировании людей

03.05 / Личное: Рожать нужно в 18

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска