 

Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе

04.05.2020, 20:48, Новости дня

Анкара больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Турция больше не намерена терпеть участившиеся нападения в зоне безопасности в Идлибе, которые совершаются вопреки договоренностям по Сирии», – приводит слова турецкого лидера Анатолийское агентство.

При этом Эрдоган не пояснил, о каких конкретно нападениях идет речь, передает ТАСС.

В конце апреля Москва заявила о напряженности на границе Сирии и Турции. В то же время  Россия отметила усилия Турции по оттеснению боевиков от трассы М4 в сирийской провинции Идлиб, и совместные с российскими военными патрулирования дороги. 



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