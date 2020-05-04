 

На Колыме спасли заблудившихся туристов и составили на них протоколы за нарушение самоизоляции

04.05.2020, 20:45, Разное

Сотрудники управления МВД по Магаданской области составили проколы на 14 человек, заблудившихся в районе Марчеканской сопки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном МЧС рассказали, что туристы заблудились 2 мая из-за сильной метели. Они позвонили в службу спасения и передали свои координаты. Через несколько часов их удалось обнаружить, никто не пострадал.

Перед походом группа не зарегистрировалась в МЧС. Накануне туристов привлекли к административной ответственности за нарушение правил режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП). Им грозят штрафы на сумму от одной до 30 тысяч рублей.

В Магаданской области подтверждено 116 случаев заражения коронавирусом. В регионе действует режим самоизоляции, запрещающий выходить из дома без уважительной причины. Местные власти обязали жителей носить маски в магазинах, общественном транспорте, а также на предприятиях бытового обслуживания и услуг.

Источник: Новая газета



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