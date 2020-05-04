 

“Важно, что вы есть друг у друга!”: Анна Михалкова поздравила сыновей с днем рождения

04.05.2020, 20:30, Разное

Актриса Анна Михалкова поздравила обоих сыновей с днем рождения, поделившись снимками из семейного архива. Как правило, мать поздравляет их отдельно, но в этом году, по-видимому, сделала исключение.
В своей публикации в Instagram Михалкова отметила, что сделать один поздравительный пост не так уж и легко, поскольку приходится объединять все достижения сыновей и прочие события из их жизни. Мать похвалила их за умение брать ответственность в важные моменты, отметила, как сильно гордиться ими, а также важность того, что они друг у друга есть. К слову, в период самоизоляции актриса смогла чаще видеться с сыновьями: просмотр фильмов и длительные беседы ранее случались не так часто. За это она благодарна карантину.

«Семья — это важно, огромная роскошь иметь место, куда тебе хочется возвращаться, я точно знаю, что когда наступит момент, и вы будете жить своими семьями, вы сможете сказать: в моей семье было так!» – подытожила Михалкова.



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