Минздрав: в Калининградской области 350 медработников отказались работать в пандемию коронавируса

04.05.2020, 20:25, Новости дня

В Калининградской области 100 врачей и 250 представителей среднего медицинского персонала уволились в самом начале пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

“У нас таких под сотню врачей и две с половиной сотни среднего медперсонала, которые сказали: “Ребят, спасибо всем, мы пойдем, пока работать не будем”. У кого-то, наверное, на то есть свои причины. Я не вправе их осуждать: у кого-то есть дети, у кого-то еще что-то, неполные семьи у людей По факту у нас 350 человек из системы еще перед началом этой всей коронавирусной истории встали и вышли”, – рассказал Кравченко на брифинге.

По его словам, дефицит медработников в регионе был и до эпидемии коронавируса, но стал еще более заметен, когда заболеваемость выросла.

Также Кравченко рассказал, что заразившиеся коронавирусом врачи и другой медперсонал есть уже практически во всех медучреждениях Калининградской области: сейчас на лечении находятся 93 медика региона. Кравченко рассказал о сложностях в лечении медработников: по его словам, их сложнее всех заставить проходить лечение.

“Самое сложное – заставить лечиться медработников. Они вообще ничего не хотят делать. Сначала мы очень долго проходили фазу отрицания, когда сами медработники не хотели признавать факт наличия коронавирусной инфекции: “Да ладно, сейчас мы быстро тут все переболеем и получим коллективный иммунитет”. Фокус не прошел”, – пожаловался чиновник.

Ранее в Калининградской области от коронавирусной инфекции скончалась медсестра областной клинической больницы. По словам Кравченко, женщина сама приняла решение, что “будет работать и не бросит свой коллектив”.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Калининградской области 524 человека заболели коронавирусной инфекцией, 121 пациент выздоровел. Скончались 11 человек.

С нехваткой медработников в сложный период эпидемии коронавируса столкнулись и в других регионах России. Власти решили привлечь к работе в больницах студентов старших курсов медицинских вузов и заставить их проходить внеочередную практику в клиниках, где лечат COVID-19. При отказе учащихся пугают академическими задолженностями и отчислением.