Мнение: Коротко по Ливии. 05.05.2020

04.05.2020, 20:18, Разное

По ситуации в Ливии.

Апрель в 2020-го года с одной стороны принес целый ряд изменений ход в местной войны, но если смотреть на ситуацию в общем, изменения на фронтах не сильно соответствуют тем усилиям, которые прикладывают спонсоры Сарраджа и Хафтара.

1. Хафтар по-прежнему периодически пытается наступать в южных районах Триполи, отбивая контатаки в направлении центра столицы. Войска ПНС контратакуют этот выступ с флангов, а также оказывают существенное давление на район международного аэропорта. Для тех, кто следит за этим с прошлого года, полагаю, нет ничего нового в этом своеобразном Дне Сурка. Основную цель – достичь центра столицы войска Хафтара не смогли за целый год (штурм Триполи начался в начале апреля 2019-го года), в тоже время контрнаступления ПНС призванные отбросить Хафтара от столцы, также не принесли успеха, даже после тактических достижений под Азизией и Гарьяном.

2. Наступавшие со стороны Сирта войска Хафтара оказались втянутыми в позиционные бои в районе Абу-Гриана и о продвижении к Мисурате сейчас речь не идет. В пустыне идет небольшой тяни-толкой, когда локальные успехи сторон не приводят к чему-либо существенному, кроме пропагандистских заявлений о потерях и отчетах о сбитых дронах, уничтоженных бензовозах и т.д.

3. Попытки ПНС Ливии при поддержке Турции вести наступление на Тархуну и Бани-Валид, также увязли на дальних подступах, хотя в апреле пропаганда во всю рассказывала, что как только ЧВК Вагнер оттуда уйдет, так сразу Тархуну и возьмем. Уже май, а Тархуна все еще не взята. Видимо Вагнер не ушел, если он там вообще был.

4. Бои у границы с Алжиром и Тунисом хоть и хаотичны, но также не приводят к решительным результатам одной из стороны – Хафтар как и ранее опирается на базу Аль-Ватия, а ПНС Ливии сохраняет сухопутное сообщение до границы с Тунисом, хотя войска Хафтара даже разок дошли до приграничного КПП и вышли к трассе, а войска ПНС разок забегали на Аль-Ватия, которую им удалось немного пограбить. Города и поселки между побережьем и Аль-Ватия периодически переходят из рук в руки во всей этой бестолковщине, но на ход войны это практически не влияет.

Стратегически, Хафтар очевидно увяз, так как он не может ни отрезать Триполи, ни взять его. Наступление на Мисурату сейчас также маловероятно. Причины этого вполне понятны, Турция в марте-апреле нарастила военные усилия, перебросив в Ливию существенные объемы техники, вооружений, боевиков и военных советников, а также нарастив ударные возможности дронов. Несмотря на существенные потери БПЛА, турки доставляют много неприятностей Хафтару, нанося удары по колоннам снабжения, штабам и базам, что приводит к дезорганизации войск и снижению наступательных возможностей и без того, не самых лучших войск в мире (в некоторой степени повторяется идлибская ситуация, когда к массированному применению ударных дронов оказались не готовы). ЛНА пришлось приспосабливаться, подтягивать "Панцири" ближе к столице, закупать системы ПВО у Израиля и получать дополнительную поддержку у ОАЭ. Разумеется, о полноценной ПВО там речь не идет, речь идет о попытках прикрыть наиболее важные объекты и обеспечить прикрытие наиболее ценных частей. Помимо наращивания защитных средств, ЛНР пытается ослабить ударные возможности Турции, постоянно нанося удары по аэропорту Митига, откуда действуют турецкие дроны. Так что все это превращается в соревнование ресурсных возможностей, где в топку войны идут дроны, ЗРК и прочая техника, большая часть которой прибывает из-за рубежа, несмотря на формально действующее эмбарго.

Удельный вес сирийских боевиков в Ливии существенно вырос. Речь может идти о цифрах от 4 до 7 тыс. ЛНА достаточно частно демонстрирует фото и видео убитых и пленных граждан Сирии, которые воевали на стороне ПНС, в том числе и под флагами ССА.

Отмечается, что турки достаточно плохо им платят и некоторые бегут из Ливию в Европу морем, под видом беженцев. Другие сбиваются в банды и занимаются тем же самым, чем занимались в Идлибе, сидели в тылу и грабили население. Недавняя история с Гарьяном, где сирийские боевики убили подростка, после чего в городе начались протесты с поджогами и метанием камней, отличная иллюстрация к облику сирийских союзников ПНС. Но с другой стороны, а кого еще Турция могла привезти из Идлиба?

Стороны постоянно отчитываются о больших потерях в людях и технике друг у друга (периодически даже с фото и видео), где ПНС отдельно упирал на успехи в районе побережья к западу от Триполи, а ЛНА на большие потери сирийских боевиков к северу от Тархуны и в районе Абу-Гриана. Проблема всех эти потерь и подсчетов в том, что для спонсоров конфликта, они не являются неподъемными, поэтому их так или иначе компенсируют – новой техникой, новыми поставками боеприпасов, новыми наемниками, военными специалистами. Поэтому и подвижки на фронте столь минимальны. Если бы речь шла о разборке Хафтара с Сарраджем 1 на 1, то Хафтар бы конечно победил. Но это не разборка 1 на 1. Внешние участники конфликта рассматривают успех или не успех одной из сторон как свой личный успех или не успех, продолжая вкачивать существенные ресурсы в политику, которая стала чрезмерно затратной, но которую еще более затратно останавливать, потому что пока есть вероятность победы, есть шанс все окупить после победы. Когда бы она не наступила.

На фоне этого болота, Хафтар вышел из соглашений о политической урегулировании и фактически провозгласил ЛНА главной законной силой в Ливии, так сказать обозначая намерения, решить дело военным путем. Очевидно, что к этому Хафтара подталкивают его спонсоры. Турция в свою очередь наращивает поддержку Сарраджа, так как только ПНС Ливии может гарантировать, что Турция будет иметь какие-то позиции в этой стране, ибо если победит Хафтар, Турции в Ливии еще долго ничего светить не будет.

В результате, на начало мая:

1. Бои на фронтах носят в основном позиционный характер, стороны не могут добиться решительно успеха.

2. Внешнее участие в этой войне нарастает, что повышает интенсивность и кровопролитность боевых действий, но в силу сопоставимых объемов внешней поддержки, тенденция к позиционности сохраняется.

3. Мирный процесс не подает признаков жизни, ограничиваясь имитацией в духе Минских соглашений. Возможность проведения всеобщих свободных президентских выборов на текущем этапе исчезающе мала.

4. Социально-экономическая жизнь на значительной части территории Ливии находится на грани или за гранью гуманитарной катастрофы, что для Ливии осложняется как падением цены на нефть (в том числе и контрабандную), так и коронавирусной эпидемией.

5. Потоки беженцев продолжают вливаться в Европу через территорию Ливии, так как участникам местной войны решительно не до этого. Более того, вместе с беженцами в Европу едут и сирийские боевики, которых в Ливию завезла Турция.

В целом, это надолго, но другого и не следовало ожидать от страны, которую США и НАТО осчастливили свободой и демократией.