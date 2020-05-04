Трамп заявил, что американская пресса обходится с ним хуже, чем с Линкольном

04.05.2020, 20:15, Новости дня

Президент США Дональд Трамп считает, что американские СМИ обходятся с ним хуже, чем с Авраамом Линкольном – президентом времен Гражданской войны, который был убит в 1865 году.

«Меня встречает такая враждебная пресса, какой не видел ни один президент. Ближайшим сравнением, пожалуй, был бы вот этот господин», – сказал Трамп в ходе виртуальной встречи с избирателями, которая прошла в воскресенье вечером в Мемориале Линкольна в Вашингтоне.

Сидя возле мраморного памятника Линкольну, Трамп сказал: «Всегда говорили, что ни с кем не обходились хуже, чем с Линкольном. А я считаю, что со мной обходятся хуже».

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос избирательницы-пенсионерки, которая в прошлом работала медсестрой и школьным психологом. Она выразила восхищение «огромной преданностью» Трампа стране, а затем сказала: «У меня вопрос по поводу вашей манеры общения. Почему вы используете слова, которые могут быть восприняты как оскорбления, и не отвечаете напрямую на вопросы прессы, а вместо этого говорите о прошлых успехах и просто говорите ни о чем?» Избирательница призвала Трампа «прекратить подобное поведение, которое отталкивает людей».

Президент, улыбнувшись, сказал: «Я не уверен, но мне кажется, что мне нравится этот вопрос». После этого он выразил возмущение по поводу того, что журналисты задают неподобающие вопросы, и сказал, что большинство СМИ ведут себя так, «будто состоят в Демократической партии».

«Мне кажется, если бы я был к ним добр, меня бы увели со сцены, – сказал Трамп. – Они накидываются на вас с ужасными, отвратительными, предвзятыми вопросами».

«Я стою перед ними, а они, вместо того, чтобы задать мне нормальный вопрос, ведут себя с такой злобой и ненавистью, что я смотрю на них и говорю: “Да что с вами такое?”», – добавил президент.