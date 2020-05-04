Смартфон LG Velvet имеет не самые маленькие рамки и заурядный дизайн

04.05.2020, 20:09, Разное

Недавно в Сети появились фотографии, демонстрирующие новый смартфон LG Velvet. Эксперты уже оценили изображения и констатировали, он имеет не самые маленькие рамки и заурядный дизайн.

В настоящий момент полной информации и новинке ещё нет, но благодаря снимкам, а также видеоролику, где был показан полностью рабочий экземпляр, специалисты уже могут сделать некоторые выводы. Аппарат имеет трёхмодульную основную камеру и вспышку, а также одиночную фронтальную линзу, расположенную в каплевидном вырезе. Наибольшее же внимание привлекли самые маленькие рамки вверху и в нижней части устройства. Боковые же элементы не так выделяются своими размерами, отчасти из-за того, что они являются скошенными. Что же касается габаритов, то смартфон LG Velvet не окажется тяжёлым, а его толщина не покажется пользователям чрезмерной. Среди плюсов изделия, о которых уже известно, – это его уровень защиты от влаги и пыли (IP68). Кроме того, дополнительная степень представлена стандартом MIL-STD-810.

Пока технические характеристики модели не известны, но их должны раскрыть уже 7 мая во время официальной презентации. Выход же на рынок запланирован на 15 мая. Отмечается, смартфон LG Velvet является для южнокорейского бренда тем гаджетом, с которым компания начнёт новый этап своего присутствия в данном сегменте.