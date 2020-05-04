 

Смартфон LG Velvet имеет не самые маленькие рамки и заурядный дизайн

04.05.2020, 20:09, Разное

Недавно в Сети появились фотографии, демонстрирующие новый смартфон LG Velvet. Эксперты уже оценили изображения и констатировали, он имеет не самые маленькие рамки и заурядный дизайн.
В настоящий момент полной информации и новинке ещё нет, но благодаря снимкам, а также видеоролику, где был показан полностью рабочий экземпляр, специалисты уже могут сделать некоторые выводы. Аппарат имеет трёхмодульную основную камеру и вспышку, а также одиночную фронтальную линзу, расположенную в каплевидном вырезе. Наибольшее же внимание привлекли самые маленькие рамки вверху и в нижней части устройства. Боковые же элементы не так выделяются своими размерами, отчасти из-за того, что они являются скошенными. Что же касается габаритов, то смартфон LG Velvet не окажется тяжёлым, а его толщина не покажется пользователям чрезмерной. Среди плюсов изделия, о которых уже известно, – это его уровень защиты от влаги и пыли (IP68). Кроме того, дополнительная степень представлена стандартом MIL-STD-810.

Пока технические характеристики модели не известны, но их должны раскрыть уже 7 мая во время официальной презентации. Выход же на рынок запланирован на 15 мая. Отмечается, смартфон LG Velvet является для южнокорейского бренда тем гаджетом, с которым компания начнёт новый этап своего присутствия в данном сегменте.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / Мнение: Поздравление

05.04 / Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли участие в челлендже с переодеванием

24.04 / В центре Москвы обнаружили труп мужчины

03.05 / Экс-супруги Брюс Уиллис и Деми Мур вместе станцевали на карантине

04.04 / Стакан наполовину полон, а не пуст: Эксперты назвали преимущества карантина

05.04 / Известный тренер стал отцом в пятый раз

12.04 / Ученые: Коронавирус повреждает нервную систему человека

07.04 / Главврач московской больницы заразилась коронавирусом

01.05 / Еще один повод не бояться посылок из Китая

28.04 / Xiaomi выпустит телевизор с опцией Dolby Vision и OLED-экраном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска