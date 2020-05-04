Великобритания назвала Россию “враждебным государством”, обвинив в попытках украсть разработки по COVID-19

04.05.2020, 20:09, Разное

Холодная война между Россией и Великобританией набирает новых оборотов во время пандемии коронавируса. Правительство Соединенного Королевства назвало Россию и Иран “враждебными государствами” и обвинила хакеров этих стран в попытках украсть разработки ученых по COVID-19.

По информации, опубликованной на страницах известного британского таблоида Daily Mail, ссылающегося на неуказанные источники в правительстве страны, иранские и российские программисты занимаются взломом сетей специалистов и университетов, которые изучают коронавирус и разрабатывают вакцины.

Представители Национального центра кибернетической безопасности решили отреагировать на подобное сообщение, заявив, что сотрудники занимаются отражением атак хакеров, пытающихся похитить ценные сведения о борьбе с COVID-19 круглые сутки. Согласно имеющимся данным, были попытки украсть сведения о реакции Великобритании на вспышку инфекции у других стран, однако ни одна атака не увенчалась успехом.

По словам аналитика Джеймса Салливана, представляющего RUSI, здесь следует говорить о геополитической конкуренции в сфере разработки вакцины против нового вируса. Как пишет издание The Guardian, у британских ученых появились ощутимые успехи в направлении создания препарата.