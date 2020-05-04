 

General Electric сократит 13 тыс. сотрудников

04.05.2020, 20:08, Новости дня

Американская корпорация General Electric уволит 13 тыс. сотрудников, занятых на предприятиях по изготовлению авиадвигателей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на меморандум, направленный руководством компании персоналу.

В документе отмечается, что компания намерена в ближайшие месяцы сократить на 25% численность персонала на предприятиях, выпускающих авиадвигатели для корпораций Boeing и Airbus SE, в связи с тем, что в апреле число запросов на установки новых авиадвигателей сократилось на 45%, передает ТАСС.

На предприятиях занято в общей сложности 52 тыс. человек и объявленные руководством корпорации меры являются частью плана сократить расходы на 1 млрд долларов в связи с резким сокращением объема пассажирских авиаперевозок.

В марте General Electric уже объявляла о сокращении на 10% числа занятых на предприятиях по изготовлению авиадвигателей.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса число пассажирских рейсов в США сократилось примерно на 80%.

Ранее ООН спрогнозировала сокращение 195 млн рабочих мест в мире из-за пандемии. ООН также призывает правительства всех стран предпринимать срочные меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В Казахстане “коронавирусные” надбавки вместо врачей платились другим людям – расследование Фонда медстраха

29.04 / Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ Украины – СМИ

03.04 / Губернатор Куомо: запаса аппаратов ИВЛ в штате Нью-Йорк хватит на шесть дней

04.04 / Взрыв в Подмосковье: детали от очевидца

12.04 / В Сети рассказали о первом российском электромобиле Lada Ellada

16.04 / США повысили уровень представительства на параде на День Победы в Москве

28.03 / Премьер Эстонии на русском языке обратился к народу по поводу коронавируса

04.04 / От вирусов людей защищают морские существа

01.05 / В компании “Эпицентр” заявили, что оплатили рейс “Мрії” из Китая

22.04 / Глава Генштаба РФ провел переговоры с главкомом ОВС НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска