Личное: Люди и собаки

04.05.2020, 20:06, Разное

Собаки бывают воспитанными и невоспитанными. Воспитанными собаки бывают у людей, которые понимают: «Мозг собаки отличается от мозга человека. Собака не умеет думать, как человек».

Хозяин, который знает, как устроен мыслительный процесс собаки, успешно дрессирует животное. Дурак, который подсознательно ожидает от собаки умения думать, как человек, оказывается владельцем неуправляемого животного.



Фото: Соцсети

Заболевшая коронавирусом актриса Татьяна Васильева заявила:

«Я не придавала большого значения эпидемии. Да, я не ходила в гости и вообще максимально сидела дома. Но выходила в магазин и выбрасывать мусор. Хотя мои ребята просили меня этого не делать и помогали мне пережить изоляцию с комфортом. А теперь я понимаю, что все это не шутки».

Собака всегда — всегда! — учится на своих собственных ошибках. Человеку необязательно самому вляпаться в говно, чтобы понять: туда ступать — не надо.

Неопытная собака видит поток машин, но всё лезет на проезжую часть. Громкий сигнал проезжающего автомобиля собаку пугает. Собака усваивает урок: на трассу лучше не соваться.

Глупая собака, которая не в состоянии усвоить урок с первого раза, рискует оказаться под колёсами автомобиля во второй.

Человек отличается от собаки тем, что может выстроить причинно-следственную связь между необдуманным выходом на трассу и тем ущербом, который могут причинить ему проезжающие автомобили.

Человека необязательно пугать громким сигналом. Его необязательно сбивать. Человек и без этого поймёт: машина представляет собой опасность.

Глядя на то, как ведут себя некоторые товарищи в разгар пандемии коронавируса, я пришла к неутешительному выводу: мыслительный процесс многих людей устроен по собачьему принципу.

Многие глупые люди, подобно умным собакам, учатся на собственных ошибках. Им обязательно нужно испугаться, пострадать, вкусить, чтобы понять: эта штука опасна. С ней шутить нельзя.

Актриса Васильева «не придавала большого значения эпидемии», пока не подцепила коронавирус.

Певица Бабкина лезла в разгар пандемии старыми сиськами на певца Буйнова, веселилась от души на собственном юбилее, пока чуть не умерла от коронавируса, провалявшись почти 2 недели в коме.

Теперь призывает относится к коронавирусу серьёзно:

«Не надо выяснять, надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас».

То же самое — с Лещенко. Сначала над коронавирусом ржал, и только услышав собственный диагноз, понял, что — цитирую! — «всё очень серьезно и сложно».

Первый пост, предупреждающий об опасности коронавируса, я написала, кажется, 23 января. Наши селебруны, читающие меня каждый день, осознали опасность лишь в тот момент, когда заболели сами.

Человек отличается от собаки умением думать наперёд и выстраивать причинно-следственные связи, не испытав опасность на собственной шкуре. Собака живёт в моменте и не умеет выстраивать причинно-следственные связи, не вляпавшись в говно собственными лапами.

Будьте людьми.

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