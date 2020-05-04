National Interest – собак проверят на способность выявлять коронавирус

04.05.2020, 20:05, Новости дня

Собаки, возможно, обладают способностью выявлять коронавирус, пишет The National Interest. В США учёные собираются провести эксперимент, в рамках которого псов попробуют надрессировать на обнаружение по анализам слюны и мочи пациентов, больных COVID-19.



Reuters

Собак, вероятно, можно натренировать на выявление коронавируса, пишет обозреватель The National Interest Этен Ким Лизер.

В течение десятилетий собаки участвовали в войнах, находясь на передовой, а также отлично проявляли себя при поиске выживших после стихийных бедствий. И вот эти животные, возможно, обладают ещё одним важным для спасения человеческих жизней навыком — способностью выявлять COVID-19.

В рамках одного из исследований восемь собак на протяжении трёх недель в лабораторных условиях будут контактировать с образцами слюны и мочи людей, заразившихся коронавирусом.

Как только собаки запомнят этот запах, им предстоит продемонстрировать, могут ли представители семейства псовых успешно отличать COVID-положительные от COVID-отрицательных образцов.

И только после этого, вероятно, будут проведены дальнейшие исследования с целью выяснить, способны ли эти животные выявлять коронавирус у инфицированных пациентов, в том числе бессимптомных.

Первые осмотры людей дрессированными псами могут начаться уже в июле.

«Потенциальный эффект от способности собак обнаруживать COVID-19 может иметь важное значение, — сказала Синтия Отто, директор Центра по изучению собак при ветеринарной школе Пенсильванского университета (Penn Vet). — Данное исследование приспосабливает эту исключительную способность собак к поддержанию национальной системы мониторинга COVID-19, чтобы сократить распространение болезни среди населения».

На протяжении многих лет исследователи пытаются разобраться, способны ли собаки сыграть ключевую роль в выявлении заболеваний. Проводимые исследования всё чаще указывают на то, что собаки могут обнаруживать малярию, болезнь Паркинсона и различные виды рака. Обоняние собаки в 10 тыс. раз более чувствительно, чем у человека.

Риск передачи COVID-19 от человека к животным, по-видимому, низок, поскольку с момента вспышки было зарегистрировано лишь несколько подобных случаев. Недавно COVID-19 был выявлен у собаки в Северной Каролине. Как полагают, это был первый случай заболевания у представителей семейства псовых в США.

Кроме того, на прошлой неделе тесты двух котов в штате Нью-Йорк также дали положительный результат.

Общая стоимость исследования не разглашается. В ветеринарной школе Пенсильванского университета отметили, что проект частично финансируется новым исследовательским инновационным фондом Penn Vet COVID-19, пишет обозреватель The National Interest Этен Ким Лизер.