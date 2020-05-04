 

Мнение: Медийная личность

04.05.2020, 19:54, Разное

Главврач "Коммунарки" Проценко стал супермедийной личностью, дает интервью в которых высказывается не только о ситуации в своей больнице, но и о состоянии дел в России, включая и собственные прогнозы на ее сценарии и течение. Дает оценку эпидемиям в Италии, Испании и других странах. Прогнозирует сценарии и сюжеты для страны и мира.

Безусловно, он специалист, тем более практик, однако такая востребованность нарасхват в период казалось бы совершенного завала на непосредственном месте работы вынуждает задаваться многими вопросами. Так ли много у главврача ключевого медучрждение по борьбе со страшной болезнью времени на все эти парадные мероприятия? Как сказывается его отсутствие на оперативной работе? Насколько мешает ему доскональное изучение ситуации в стране и мире (а работа с документами и цифрами – это, конечно, время, которое он отрывает от своей собственной больницы) выполнению его непосредственных обязанностей? И все это, кстати, в период завала и экспоненциального роста заболеваемости в стране, Москве и Подмосковье.

Логично видеть героя-победителя по окончании войны с вирусом в роли раздающего бесконечные интервью. И совершенно нелогично – именно сейчас.

С другой стороны, у нас вообще все управление идет примерно так же. Президент сбежал в неизвестном направлении и изредка выходит в своем видеоблоге с небольшими роликами к аудитории с крайне пространными разговорами про жизнь. Премьер пошел на больничный, кто вообще страной руководит – неизвестно. Ну так почему бы главврачу больницы в разгар эпидемии не превратиться в светскую фигуру? Что такого?

Источник: Эль Мюрид



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