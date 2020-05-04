 

Исполнившего на французском песню Гарри Галкина сравнили с Филиппом Киркоровым

04.05.2020, 19:53, Разное

Сын Максима Галкина Гарри исполнил песню на французском языке, и его голос восхитил некоторых поклонников звездной семьи, а некоторые даже сравнили мальчика в Филиппом Киркоровым. Соответствующий видеоролик обнародован в социальной сети фанатском Instagram-аккаунте.
На видео продемонстрировано занятие Гарри Галкина французским языком. В кадре сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина поет выученную наизусть иностранную музыкальную композицию, при этом почти не подсматривая в текст.

Подписчики положительно отреагировали на артистические навыки Гарри. Одни комментаторы отметили, что хороший голос он унаследовал от знаменитой матери, а другие хотят видеть его в роли оперного исполнителя на сцене. «Второй Киркоров», – написал один из фолловеров.

Галкин и Пугачева стараются дать хорошее обучение собственным детям. Лиза и Гарри уже давно умеют считать и писать, изучают иностранные языки и показывают знание этикета.

Гарри Галкин родился 18 сентября 2013 года в Москве с разницей в 10 минут с сестрой Елизаветой у суррогатной матери. Во время нахождения детей в роддоме Алла Пугачева постоянно находилась при них, сама пеленала сына и дочь, а также кормила их.



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