Ученые рассказали о самых полезных свойствах зелёного чая

04.05.2020, 19:53, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ ряда исследований, касающихся изучения состава и свойств зелёного чая. Выяснилось, что данный напиток благотворно влияет на многие процессы в организме, в том числе – на пищеварительную систему.

По словам исследователей, содержание кофеина и флавоноидов в зелёном чае способствует стабилизации метаболизма, увеличению окисления жиров и даже повышению чувствительности к инсулину. Ускорение обмена веществ, вызванное употреблением напитка, способно даже нормализовать здоровый вес человека, и, что немаловажно – без существенной корректировки обычного рациона питания. Примечательно, что наиболее богатым на содержание антиоксидантов и других полезных веществ является чай матча. Связано это, по мнению диетологов, с особой технологией его производства, ведь в данном процессе лист растения, измельченный до порошкообразного состояния, используется целиком. В большинстве же других сортов напиток, по сути, является просто отваром.

Специалисты также советуют отнестись с разумной умеренностью к подслащивающим добавкам – будь то сахар или мед, поскольку их чрезмерная доза может нивелировать пользу. Также многообразие полезных компонентов, содержащихся в зелёном чае, оказывает антиканцерогенный эффект и позитивное влияние на работу мозга.

Однако, как подчеркивают эксперты, чересчур большие объемы выпиваемого в день напитка могут привести к неприятным последствиям – например, к повышению артериального давления, обострению гастрита при его наличии или обычной бессоннице. Последняя, кстати, может быть вызвана кофеином, традиционно содержащимся в чае. Кроме того, не стоит забывать еще об одной важной детали: зеленый чай категорически не рекомендуется употреблять в сочетании с алкогольными напитками, так как такой “микс” создает повышенную токсическую нагрузку на печень. В целом же исследователи советуют каждому любителю чая подобрать необходимое количество и крепость напитка индивидуально для себя.