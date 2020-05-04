Въезд в Хасавюрт закрыли из-за коронавируса

04.05.2020, 19:51, Новости дня

Власти Дагестана закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба администрации города.

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. К нарушителям мер будут составлены протоколы об административном правонарушении», – информирует пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.

Проезд по городу будет разрешен только специальному автотранспорту экстренных служб. Ранее администрация города аннулировала все выданные разрешительные пропуска, передает РИА «Новости».

Население города Хасавюрта составляет более 140 тыс. человек. По сообщению управления Роспотребнадзора по республике, в городском округе Хасавюрта зарегистрировано 56 случаев заболевания COVID-19, в Хасавюртовском районе – 79 случаев. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 1 тыс. 958 человек, из них 13 человек умерли, 226 выздоровели.

За минувшие сутки в России подтвердили 10 тыс. 581 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 145 тыс. 268 случаев коронавируса. Всего в РФ COVID-19 диагностировали у 145 тыс. 286 человек, из них 1 тыс. 356 погибли, более 18 тыс. вылечились.