В Италии второй день подряд суточные потери от коронавируса – меньше 200 человек

04.05.2020, 19:50, Новости дня

В Италии за последние сутки от коронавируса умерло 195 человек. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 4 мая.

Таким образом, второй день подряд в Италии суточные потери составляют менее 200 человек (это соответствует уровню начала марта).

Всего в Италии зарегистрировано 29 079 связанных с COVID-19 смертей.

С начала эпидемии выздоровело 82 879 пациентов (+1225 за последние 24 часа; это один из самых низких показателей за последние недели).

Продолжает болеть 99 980 пациентов (-199). Из них в терапевтических отделениях лечение проходит 16 823 пациента (-419), в отделениях интенсивной терапии – 1479 (-22). Еще 81 678 человек лечатся в домашних условиях (+242).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 211 938 (+1221).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,53 млн человек, из них 248 тыс. скончались, 1,13 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.