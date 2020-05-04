Во Франции, вероятно, нашли нулевого пациента с коронавирусом. Он заболел еще до того, как Китай объявил о новой болезни

04.05.2020, 19:50, Новости дня

Распространение коронавируса во Франции началось как минимум 27 декабря 2019 года. Об этом заявил профессор Ив Коэн, глава реанимационных отделений нескольких больниц в Парижском регионе, сообщает телеканал BFM TV.

По его словам, медики решили перепроверить анализы пациентов с пневмониями, которые проходили лечение в декабре – январе. Выяснилось, что как минимум один человек заболел коронавирусом 27 декабря 2019 года – на месяц раньше, чем в стране был официально подтвержден первый случай заражения, и на четыре дня раньше, чем Китай уведомил мировое сообщество об обнаружении нового коронавируса в Ухане.

Коэн отметил, что мужчина не покидал Францию. Впоследствии этот пациент заразил двух своих детей, однако у жены симптомов не наблюдалось. Профессор предположил, что женщина либо заразилась от мужа, но заболевание протекало бессимптомно, либо она сама заразила членов семьи. Медики выяснили, что жена предполагаемого нулевого пациента контактировала с продавцами суши и другими выходцами из Китая.

Коэн добавил, что этот мужчина может быть нулевым пациентом с коронавирусом, “но, возможно, есть другие в других регионах”. Он призвал медицинские учреждения перепроверить результаты ПЦР-тестирований пациентов с пневмониями.

Сейчас мужчина и его дети здоровы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 мая в мире коронавирусом заразилось 3,53 млн человек, из них 248 тыс. скончались, 1,13 млн выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Во Франции на данный момент подтверждено 168 тыс. случаев заражения, 24,9 тыс. человек скончались, более 51 тыс. выздоровели.