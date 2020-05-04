 

С какими проблемами сталкиваются люди без обоняния

04.05.2020, 19:48, Разное

Аносмия (потеря обоняния) затрагивает практически все стороны жизни – от повседневных забот о личной гигиене до проблем в сексуальной сфере и личной жизни. Детально проблемы, с которыми сталкиваются люди без обоняния, показало исследование Университета Восточной Англии, опубликованное в Clinical Otolaringology.

От потери обоняния страдают около 5% людей в мире. Ее могут спровоцировать инфекции, травмы, неврологические заболевания (например, болезнь Альцгеймера) или прием лекарственных препаратов.

Исследование, в котором приняли участие 71 человек с аносмией в возрасте от 31 до 80 лет, выявило у участников широкий спектр ухудшений качества жизни. Среди них были негативное эмоциональное состояние, чувство изоляции, нарушения взаимоотношений и рутинной деятельности, влияние на физическое здоровье. Все эти проблемы усугубляются отсутствием понимания расстройства у окружающих и врачей.

«Действительно огромная проблема связана с восприятием опасности – неспособностью чувствовать запах сгоревшей пищи, газа или дыма», – рассказал Карл Филпотт (Carl Philpott), соавтор исследования.

Ученые обнаружили, что основной причиной для беспокойства и смущения была личная гигиена, поскольку участники не чувствовали своего запаха. А родители маленьких детей не могли понять, когда необходимо сменить подгузник.

Значимой проблемой оказалась неспособность ассоциировать запахи со счастливыми воспоминаниям. Также исследователи отметили негативное влияние аносмии на отношения, начиная от проблем с совместным приемом пищи до потери интимной близости.

Большинство пациентов с потерей обоняния также не ощущает вкус. Многие из участников исследования потеряли интерес к пище и ее приготовлению. Одни из них патологически худели из-за отсутствия аппетита, тогда как другие набирали вес, съедая больше продуктов с низкой питательной ценностью и высоким содержанием жиров, соли и сахара. Кроме того, некоторые участники стеснялись предлагать пищу членам семьи и друзьям, что отрицательно сказалось на их социальной жизни.



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