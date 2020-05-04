Минобороны рассказало подробности воздушного парада в День Победы

04.05.2020, 19:48, Новости дня

Над 47 росийскими городами в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пролетят около 600 самолетов и вертолетов, сообщили в Минобороны.

«В рамках проведения мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, спланирован пролет парадного строя авиации в 47 городах, в том числе во всех городах-героях на территории Российской Федерации и в пунктах дислокации авиационных частей», – отметили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Всего, уточнили в Минобороны, «будет задействовано 597 летательных аппаратов». Командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего Воздушно- космическими силами генерал-лейтенант Сергей Дронов сообщил, что в Москве «пролетят 75 воздушных судов, включая звено самолетов 5-го поколения Су-57». По его словам, экипажи и авиатехника готовы к мероприятию.

Дронов отметил, что часть авиации примет участие в парадах над Вологдой, Тулой, Тверью, Самарой и Казанью.

В понедельник, 4 мая, состоялась репетиция авиапарада над Москвой. Над столицей, в частности, прошли четыре авиакомплекса «Кинжал» – истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, а также четыре истребителя 5-го поколения Су-57.

Над центром Москвы пролетели самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. В строю авиации участвовали истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замкнули парад шесть штурмовиков Су-25.