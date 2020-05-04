 

Януковича вновь заочно арестовали

04.05.2020, 19:45, Новости дня

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича на два месяца по делу об узурпации власти.

Как передает ТАСС, такой вердикт огласила судья Олеся Батрин, согласившись с доводами прокуратуры.

В ответ адвокат Януковича пообещал, что решение будет обжаловано, поскольку по его словам, уголовное дело против бывшего руководителя Украины — сфальсифицировано.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Сам экс-президент свою вину отрицает, считая, что стал жертвой политических интриг нынешних властей республики.



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