 

Футболисты “Сочи” пройдут тестирование на COVID-19

04.05.2020, 19:45, Новости дня

Игрока “Сочи” в ближайшее время пройдут тест на коронавирус. Эта мера касается футболистам, недавно вернувшимся в команду.

Главный тренер сочинцев Владимир Федотов сообщил РИА Новости, что большинство игроков находятся в Сочи. Тем, кто возвращается в расположение команды, предстоит непременно пройти обследование на коронавирус. Федотов отметил, что футболисты самостоятельно поддерживают форму, занимаясь дома на тренажерах.

Также Владимир Федтов рассказал о новых проблемах со здоровьем о самого именитого новичка команды французского защитника Адиля Рами. Французский защитник, залечивший одного колено, испытывает боли в другом.



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