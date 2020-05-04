 

Мнение: Сожжение сотовой вышки, масштабы тестирования и точный срок окончания эпидемии

04.05.2020, 19:40, Разное

1. Ковид-диссиденты — явление интернациональное. Люди, отрицающие опасность коронавируса, есть не только в США, но и в России. Сейчас, когда «карантин» начал уже болезненно бить по кошелькам, ковид-диссиденты приступили к акциям протеста и к сожжению вышек сотовой связи:

https://lenta.ru/news/2020/05/02/conspiracy_5g/

Жители селения Ногир в Северной Осетии, не верящие в существование коронавируса, сожгли сотовую вышку, оставив без связи свой населенный пункт. Об этом рассказал РИА Новости глава региона Вячеслав Битаров.

По его словам, часть населения считает, что SARS-CoV-2 — фикция, и власти стран мира хотят загнать людей по домам, поставить «антенны 5G», чтобы затем «чипировать» население. Он рассказал, что именно так думают многие участники несогласованного митинга, прошедшего 20 апреля во Владикавказе.

В митинге перед зданием правительства приняли участие около 2 тысяч человек. Участники требовали отмены запретительных мер, введенных в связи с эпидемией, и вступили в столкновения с полицейскими.

В теорию о связи между вышками связи 5G и коронавирусом верят и некоторые знаменитости: телеведущая и бывшая участница «Дом-2» Виктория Боня рассказала своим подписчикам о людях, якобы пострадавших от излучения, симптомы у которых совпадают с вызванной коронавирусом болезнью COVID-19.

2. Блогер germanych разбирается, действительно ли в России и в других странах занижают количество заболевших:

https://germanych.livejournal.com/365247.html

Действительно: и на Западе, и в России тестируют далеко не всех. Проверки случайных людей в Италии показали, что антитела к вирусу имеются у очень многих.

3. Учёные из университета технологий и дизайна в Сингапуре внезапно решили заняться прогнозированием развития эпидемии. России предрекают конец прироста заболевших 17 августа:

https://ddi.sutd.edu.sg/portfolio/items/444661

Дату по России сингапурцы всё время переносят, так как количество вновь выявленных больных у нас всё больше и больше (плюс 10,6 тысяч на вчерашний день):

https://lenta.ru/news/2020/05/03/model/

Если считать, что пик заболеваемости уже достигнут, то 97% больных будет выявлено уже к 29 мая, а 99% – к 6 июня. Вероятно, снять большую часть ограничений можно будет уже в это время.

Проблема в том, что мы не знаем, достигнут пик или ещё нет. Импровизированные эксперименты, которые в США поставили на обитателях тюрем, показывают, что теоретически переболеть могут чуть ли не 70-80% граждан.

Источник: Место для дискуссий



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