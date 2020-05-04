Мнение: Знакомства

04.05.2020, 19:35, Разное

Добавила после теста новых комментаторов.

Предлагаю тему Знакомства.

Вешаете свое фото, пишете имя, возраст, город, профессию, семейное положение, баллы за последний тест, сертификаты за другие тесты, стаж комментирования, если есть, стаж чтения блога.

Такая последовательность.

После этого пару слов о себе, какие хотите.

И дальше называете одного-трех комментаторов любимых и пишете, за что их любите.

Вот так будем знакомиться.